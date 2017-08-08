〈北部〉苗縣事業廢棄物 泓赫質疑無處去

2017-08-08

〔記者張勳騰／苗栗報導〕泓赫公司昨天主動撤銷設置資源再生處理廠開發許可，卻質疑苗栗縣每年產生將近五、六十萬噸的事業廢棄物，苗栗縣內之處理機構可處理的最大能量為十二萬噸，其餘大部份送往其他縣市，苗栗縣一直暴露在廢棄物無處可去之威脅。苗栗縣環保局反駁，苗栗縣焚化爐及縣內七家合格業者已處理三分之二以上。

泓赫指出，苗栗縣每年產生將近五、六十萬噸的事業廢棄物，苗栗縣內處理機構可處理的最大可能量為十二萬噸，其餘四十萬噸，大部分送往其他縣市，有些則被媒體揭露被任意傾倒，在地方自治日趨顯著的趨勢下，苗栗縣卻一直暴露在廢棄物無處可去之威脅下。

環局：處理三分之二以上

環保局副局長陳華盛指出，苗栗縣的事業廢棄物一天委託處理量約二百噸，縣內焚化爐每天可處理約五十五至六十噸，而縣內七家登記合格的處理業者每天可處理三百五十噸。

陳華盛表示，泓赫所稱苗縣有五十萬噸事業廢棄物，多數事先在廠內處理或外送再生處理廠，事實上需委託處理事業廢棄物一年約七、八萬噸。苗縣焚化爐一年可處理三萬噸及七家合格業者約處理十二萬噸，扣除業者協助處理外縣市垃圾量，苗縣處理量已在三分之二以上。

此外，近年來，外縣市事業廢棄物嚴重入侵苗栗縣，已配合警方加強取締，行為人均依違反廢棄物清理法送辦。