〈北部〉苗縣3鄉市反彈 泓赫放棄設廠

2017-08-08

〔記者張勳騰／苗栗報導〕泓赫企業公司計畫在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區內設置資源再生處理廠，引發銅鑼、公館鄉親凝聚向心力連署堅決反對，業者召開說明會引爆強烈抗議，苗栗縣長徐耀昌昨天宣布泓赫已正式撤案，徐感謝泓赫尊重民意，未來對高污染產業申請案，也會嚴格把關。

苗栗縣環保局指出，泓赫設廠必須完成環境影響評估作業，才能進一步申請設置許可，該公司撤案後，等於放棄設廠計畫。

苗栗縣銅鑼、公館及苗市鄉親針對泓赫設廠案，除成立「反對中興工業區設置熱熔爐自救會」，三鄉市民相當團結，連署反對者超過二萬四千人。

憂變更名義 自救會：持續監督

自救會長、銅鑼鄉代會主席李瑞廷回應，自救會要收到業者撤案公文才算數，但擔心業者變更名義申請，自救會將持續運作監督。

泓赫公司發布新聞稿指出，在申請開發案過程中，由於溝通不足而導致許多誤解以及錯誤資訊的流傳，造成許多在地居民、苗縣府及相關人士的諸多困擾，該公司表達歉意。

泓嚇強調，整個開發案的環評流程，他們一直秉持著誠信的原則，遵循環評法及相關法律之規範，從未逃避或有任何不法之舉。

泓赫指出，苗縣府本應秉持行政中立，以專業知識審查本案，並依環評法評估本案對於環境的具體影響，對苗縣府因有心人士的誤導及惡意操作，將該公司貼上爭議公司的標籤，表達抗議。

不過，環保局反駁，有關泓赫設廠案，包括環評及專案小組會議等，均依法嚴格審查，泓赫是民意壓力才撤案，所謂「有心人」是泓赫自己講的。

廢棄物疑慮 泓赫：另開說明會

泓赫是於去年十二月底向苗縣環保局提出環評說明，但陸續遭地方人士抗爭反對，昨天一早向苗栗縣環保局申請撤案。泓赫表示，為了導正錯誤資訊，傳遞關於廢棄物處理的正確知識，將另召開說明會釋疑。

對此，李瑞廷說，既然已經撤案，就不必再召開說明會，自救會也不會參加。

徐耀昌說，苗縣府將會繼續招商引資，歡迎具有前瞻性、安定的企業到苗栗設廠，以增加就業機會，讓年青朋友返鄉工作，就近照顧父母、家庭。