〈北部〉斥資4.6億 蘆竹國民運動中心動土

2017-08-08

〔記者陳昀／蘆竹報導〕基地位於蘆竹區五福游泳池旁的蘆竹國民運動中心昨天動土，市府編列四．六億元預算，將興建地下二層、地上四層的綜合運動場館，設施包括室內泳池、綜合球場、抱石練習場、射箭場等，預計一○八年六月完工啟用。

市長鄭文燦表示，蘆竹國民運動中心原先選址在蘆竹區北區兒童之家員工宿舍用地，但因北區兒童之家的院長宿舍被指定為古蹟，且區內有廿多棵老樹，市府決定將基地遷至五福路與仁愛路一段路口，原北區兒童之家員工宿舍正進行古蹟修復，會保留現有戶外景觀植栽、宿舍群等，轉型為「南崁兒童藝術村」，形成政策雙贏。

鄭文燦說，由於鄰近已有蘆竹羽球館，蘆竹國民運動中心不再增添重複功能，場館內將設室內泳池、綜合球場、韻律教室、健身房、抱石練習場、幼兒體適能空間、壁球場、桌球場、室外箭靶練習場、棒壘球練習場、直排輪練習場等，落成後成為地區性的綜合大型運動場館，尤其外觀採「堆積木」概念設計，相信可以成為桃園公共建設的代表作之一。

他表示，蘆竹區的建設有忠孝西橋即將完工，機場捷運A10山鼻站周邊區段徵收工程也已發包，準備邁向全新的「山腳新市鎮」，再加上未來捷運綠線經過，「蘆竹新時代就要來臨。」

蘆竹區瓦窯里里長吳國勝說，新建的國民運動中心鄰近五福宮、桃林鐵路，並不寬敞的道路平常交通就很擁擠，未來會更加嚴峻，希望市府能就此研擬配套。