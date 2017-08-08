〈北部〉火災損鋼樑 國門陸橋至少封到21日

2017-08-08

專家檢測發現 情況比預期嚴重

〔記者陳昀、鄭淑婷／桃園報導〕連接桃園、蘆竹區的國門陸橋下方的市府交通局倉庫前天發生火警，造成陸橋受損暫時封閉，公路總局第一養護工程處昨天會同結構技師、專家檢測發現主鋼樑受損、混凝土剝落的情況比預期嚴重，陸橋至少得封閉到廿一日，將持續執行安全檢測，完成評估後再研議是否開放通車。

公路總局第一區養護工程處副處長陳俊堯指出，經過專業顧問公司檢視、評估，發現陸橋的三根主鋼樑與部分鋼板變形、受損，橋面板、帽樑及橋台的混凝土表面也剝落，且橋台支撐處的橡膠環被燒熔，還需要時間持續檢測、評估橋樑的支撐強度。

一天影響6.4萬輛次 加強疏導交通

陳俊堯表示，短期內會持續對橋樑安全進行檢測，確認鋼結構是要補強、抽換或改建，預計廿一日前會完成「臨時補強及監測評估報告」，屆時再決定是否開放通車，未來也要進行後續的維修、補強。他表示，這段期間只剩平面車道能通行，預估一天會影響六萬四千輛次的車流，桃園市府與警方將加派人力疏導交通，但仍建議民眾改行中正北路、民生北路等替代道路。

起火原因待查 市府清查所有倉庫

另方面，消防局火災調查科及相關單位昨天進入火場勘查，發現橋下倉庫存放五、六十桶疑似裝有事業廢棄物的鐵桶，且是燃燒最嚴重的地方，初判是起火點，但確切的火源及起火原因，以及桶內的物質為何，仍需進一步調查。

市長鄭文燦表示，起火點的倉庫在升格前由蘆竹市公所清潔隊所使用，原本就堆置許多物品，桃園升格後移交由市府交通局使用，已要求市府各單位徹查所有倉庫，避免類似情形再發生。

蘆竹區長褚春來證實說，這些油桶是過去的蘆竹鄉公所清潔隊收受處理的不明廢棄油桶，暫置該陸橋多年，公所因無從處理，曾多次發文要求市府環保局清運，但環保局卻置之不理。

環保局長沈志修說，追溯公文發現一○二年間蘆竹鄉公所曾要求當時的縣府環保局清理，後來進度不了了之，他說，升格後市府與區公所已是一體，且棄置行為人已很難追查，環保局今天將前往移除，也要求各區中隊盤點過去暫置的事業廢棄物，一併清理。