〈中部〉國際科學奧賽 中一中4生奪3金1銅

2017-08-08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年國際科學奧林匹亞競賽，台中一中學生挑戰物理、化學、數學，摘下三金一銅，金牌女將葉遠蓁更拿下化學科個人世界排名亞軍；陳允中去年獲得地科金牌，今年再以物理奪金；王少群去年物理亞奧獲銅，今年世界賽奪金；高暐竣去年在數學亞奧鍍銀，今年在世界賽摘銅，表現亮眼。

化學金牌 葉遠蓁發展多元興趣

葉遠蓁在高一參加化學科讀書會，發掘對化學的興趣，她說，高二入選奧林匹亞營只得第六名，反省是自己得失心太重、太緊張，這次以平常心做答，雖然一度因題目多而驚慌，經依題型慢慢找線索解題，順利奪金。

葉遠蓁表示，從國際比賽發現國外學生活潑、興趣多元，未來她除了努力化學領域，也要發展多元興趣，加強英文能力，目前已申請上台大化學系。

物理金牌 陳允中迷鐵道紓壓力

屢創佳績的陳允中先後奪下地科和物理科金牌，他分析，地科概念幫助物理計算是致勝關鍵，地科是地球和天文，物理是精確數字計算，今年比賽看到題目就掌握先機，不過他也反省題目太多做不完，代表平常練習還不足。

陳允中覺得出國比賽能拓展視野，希望能學習外國學生善社交、寬廣的思考方式，將上台大物理系的他覺得宇宙浩瀚，未來將再深探天文物理，甚至想去NASA工作，而學業優秀的他也是鐵道迷，覺得有趣又紓壓。

物理金牌 王少群準備2年達陣

王少群奪得物理科金牌，他準備兩年，高二時獲亞洲物理奧林匹亞銅牌，今年他再涉獵量子力學，順利奪金，他認為近年題目多，台灣學生要加強時間分配；他將就讀電機系，盼物理結合電腦資訊，讓物理擁有更強大計算能力，加上量子力學，進一步研發更微小的手機晶片。

數學銅牌 高暐竣學習愈挫愈勇

數學科銅牌的高暐竣從小就參加比賽獲佳績，高一獲選奧林匹亞國手，得到亞太賽榮譽獎，高二卻落選，靠著科展和專題重拾信心，今年參加世界賽摘銅，他說，雖然常受挫，但學會如何面對失敗，愈挫愈勇。