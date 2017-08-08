〈中部〉彰化外海設風機 環團憂破壞白海豚棲地

2017-08-08

不認同開發商稱漁類可共存

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化外海開發綠能風場計畫，引起環保團體高度擔憂，海上建置風機，勢必破壞彰化外海白海豚生存棲地，衝擊漁民生計，而將在彰化外海投資三個離岸風場的丹麥哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastucture Partners，CIP）的台灣區董事長艾卓儒（Anders Eldrup）則認為不會有所影響，環團不敢苟同並強調，海洋地域環境完全不同，不能相提並論。

人在英國考察的彰化縣長魏明谷，昨搭直升機出海，高空觀察英國外海建構的離岸風場狀況，魏明谷關切海洋生態和漁民生計，當面向向艾卓儒詢問海上風機對海洋生態和漁民生計是否會造成衝擊。

艾卓儒指出，以他們公司在英國北海的開發經驗，並不會有這些問題，在初期打樁前置作業，施設工程在航道外，並不會影響原來海域的哺乳動物及魚群，以英國當地離岸風機推動多年的經驗，海洋漁類和海上風機是可以共生共存的，這些疑慮是不存在的。

對此，彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英指出，國外的經驗不適用在台灣，政府在雲林、彰化、苗栗外海建構人工魚礁區，群聚效果很差，海上風機不可能不會影響海洋生物的棲息。

施月英說，彰化外海八成以上都是底棲性魚類，較深海域的表層性魚類僅一％，台灣和英國海域魚群種類不同，彰化外海是白海豚重要棲息地，環團強烈反對在航道內建構海上風場。