〈中部〉智利廟婆愛台灣 高雄夫婦來獻唱

2017-08-08

到大城萬安宮唱拉丁名曲

〔記者陳冠備／彰化報導〕有朋自遠方來，不亦樂乎！來自南美洲智利的羅美智，為了愛情離鄉背井三十年，飄洋過海來到台灣當起廟婆，還學起台語幫民眾收驚，愛台灣的精神令人佩服，一對來自高雄的林氏夫婦，昨天就特別來到彰化縣大城鄉萬安宮找廟婆，他們一見如故，還一起唱起拉丁名曲la bamba、besame mucho，熟悉旋律讓羅美智開心不已，直呼這熱情，就是台灣人最美的風景。

智利廟婆羅美智，年輕時跟丈夫在巴西相遇進而相戀，還回台完婚，跟著丈夫在大城鄉萬安宮主持廟務，不過丈夫英年早逝，羅美智不得不接下廟婆重擔，幫鄉民收驚的任務 ，由於收入微薄，要照料子女，回去智利只能當成夢想，直到去年在眾人幫助下終於如願返鄉，本報更獨家披露，引起全國迴響。

看到本報報導的高雄民眾林懷德，對羅美智相當欽佩，昨天偕同妻子一起造訪萬安宮，兩人一見如故，還用簡易的西班牙話對談，最後還一起合唱la bamba、besame mucho兩首西班牙經典情歌，歡樂的氛圍猶如來到拉丁國度，令羅美智驚喜。

林懷德夫婦表達感佩之意

羅美智表示，剛來大城鄉時因為台語不輪轉，鬧了不少笑話，常常鴨子聽雷，不過跟在先生身旁幾年下來，也累積了不少廟務經驗，記得第一次收驚經驗是因為先生忙法會，無法收驚，一位生病的村民竟直接拜託她，她也只好硬著頭皮把剪刀、尺、鏡子等收驚三法寶，依樣畫葫蘆放在收驚的衣服上，並每日三柱香，沒多久村民的身體也好轉了，於是大家就開始找她收驚。

羅美智說，台灣人的熱情最是令她難忘，這是第一次有人來找她唱歌，覺得萬分驚喜又萬分感謝。