〈中部〉父愛咖啡館 助女兒跨出人際障礙

2017-08-08

〔記者詹士弘／雲林報導〕另類模範父親！女兒小萱害羞內向，求職頻頻碰壁，老爸廖學賢為幫助女兒融入社會，為她開了一家咖啡館，還先上咖啡課、烘焙課，學成之後再教女兒，成為孩子亦師、亦友、亦父的夥伴。

小萱就讀大學一年級時生了一場病，之後變得內向、不擅言詞表達，出社會後應徵工作都因臨場反應較遲緩、言詞表達不靈活，被打回票。

「別人不僱用，只好自己當老闆。」廖學賢在自家二樓為女兒開了一家咖啡館，以符合她不擅與人溝通交際的行為模式，還帶著她一起學煮咖啡、烘豆及做手工餅乾。

原本父女倆一起上課，但因女兒仍不習慣與群體互動，最後變成廖學賢獨自上課，學成後再教女兒，「老爸兼二手老師。」

廖學賢說，他帶著女兒一起接待客人、煮咖啡、做手工餅乾，見到女兒技術愈來愈純熟、反應愈來愈自然，覺得付出很有價值。

「開店一年多了，雖然還沒賺錢，但賺到了與女兒更親密的互動。」廖學賢說，看著女兒的進步，讓他寬心不少，在自家開店省了房租，像另類的「庇護工場」，希望有一天女兒能獨立自主，成為真正咖啡館女主人。

父親節即將到來，小萱端上親手沖煮的咖啡，感謝父親一路陪伴。廖學賢淺嚐一口，欣慰地說「愈來愈進步」了，父親為女兒無怨的付出，全寫在臉上。