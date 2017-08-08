〈中部〉三點斑刺蛾 啃光竹崎10多公頃檳榔樹

2017-08-08

〔記者曾迺強／竹崎報導〕嘉義縣竹崎鄉白杞村多處檳榔園，近兩個月來遭「三點斑刺蛾」啃食，十多公頃檳榔樹葉幾被啃食殆盡，光禿一片，住宅夜間也被爆量蛾類攻占，民眾聽取專家建議，夜間以臉盆盛水加肥皂、洗衣粉放在燈光下，誘殺成蛾，減少蛾群交配機會，但隔天看到臉盆布滿蛾屍，忍不住直呼「太噁心」！

燈光下臉盆裝肥皂水 可誘殺

白杞村長林慶勳表示，蟲害遍及村內檳榔園及果樹，蟲量多時，用手搖晃或拍打葉面，就能看見蟲蟲散落地面，受害最嚴重的檳榔樹成乾枝枯葉，葉面若受損，無法行光合作用，農民擔心「敗欉」影響收成。

竹崎鄉公所農業課上週五會同農業試驗所嘉義分所專家勘查，確認是三點斑刺蛾為害，農業課長張淑純說，三點斑刺蛾幼蟲體背中央有條白色縱紋，主要以葉部為食，常由葉面主脈往葉緣方向啃食，農民可用一般害蟲農藥對幼蟲及蟲卵噴灑；經查，疑有農民未積極防治害蟲，致災情擴散，密切關注中。

農試所嘉義分所助理研究員王泰權說，三點斑刺蛾成蛾有趨光性，民眾夜晚可用水桶或臉盆裝水過半，加洗衣粉或肥皂攪拌產生泡泡，放在燈光下，可有效誘殺成蛾，減少公、母蛾交配機會，控制危害。

白杞村後山巃聚落農婦張瑞華依專家建議，盛裝肥皂水誘殺成蛾，一夜下來臉盆裝了上百隻「蟲屍」。她說，成蛾夜間四處飛舞，自家廚房、浴室都無法倖免，曾用市售殺蟲劑噴灑，幾乎沒有效果，最近改用肥皂水殺蛾，隔天一早看到一團蟲屍，雖感到噁心，但飛蛾數量明顯減少。