〈中部〉補助期滿 台中9成「摘星」青創續留打拚

2017-08-08

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府積極輔導青年創業，「摘星計畫」兩年補助期滿，九成青創續留基地打拚，鼓勵返鄉務農的「青年加農」留農率也超過九成。市長林佳龍說，青創、青農促成移居及返鄉效應，市府會持續創造更多利基，讓台中更宜居。

勞工局長黃荷婷昨在市政會議指出，摘星計畫透過市府團隊資源整合，並邀請業師給予青年客製化輔導，降低創業初期的經濟負擔，兩年補助期滿不再提供獎勵金，但約有九成青年已打下創業基礎，續留基地。

摘星青年林家進說，參與摘星計畫對他有很大幫助，無後顧之憂地專注研發新遊戲，現已推出十三款桌遊，職業體驗遊戲「茶丸子」在台銷售一萬套，將協助市府召集全台桌遊設計師投稿，整合開發出台中花博的專屬遊戲。

摘星青年簡正強則結合農業策展及社區宅配果汁，讓銀髮族可與青年一起學習、聊天，共同開創人生的第二事業；他表示，摘星計畫讓青創朋友形成聚落，彼此相互交流、扶持成長。林家進、簡正強都強調，盼回饋市府及創業同伴。

青年留農率近百分百

農業局長王俊雄報告指出，市府協助「青年加農」資金取得及技術提升，讓青農有機會在有機園區耕作，推銷分享自己的優良農產品，第一屆留農率達八成九、第二屆高達九成五，期望推動有機友善農業，創造年薪百萬的青農。

林佳龍表示，摘星計畫、青年加農幫助年輕人就業與創業，推動產學訓用、學以致用，市府並同步推動托育托老一條龍，照顧青年家庭，促成移居或返鄉台中效應，人口不斷向上成長，市府會持續創造更多利基，讓宜居城市更名副其實。