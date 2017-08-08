〈中部〉台灣區域均衡 林佳龍倡北中南三核心

2017-08-08

籲讓地方政府扮演拚經濟主角

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中躍升第二大城，市長林佳龍七日指出，這不是要與別人比較，而是代表台中是一座崛起的城市，台灣必須均衡走向北中南三核心發展，國家將更有競爭力；他說，中央應藉由檢視與地方的關係，讓地方政府扮演拚經濟的主角，承擔更多責任。

林佳龍昨天在市政會議上表示，應藉由台中市成為第二大城的機會，檢視中央與地方關係，讓地方政府承擔更重要的角色。因為地方政府接地氣，最了解基層的需求，不管是產業發展或社會福利，中央若與地方交流後再做決策，將能更切合民眾的需求，展現更大的政績。

林市長說，台灣民主發展的最後一哩路，就是重構中央與地方的關係，由中央做大方向決策，地方政府打前鋒，藉由橫向競爭發展出屬於自己的城市特色與優勢，市府將探討台中成為第二大城的意義及相對應做的政府組織變革。

他強調，台中並非要與別人比較，而是代表一座崛起的城市，世界也開始以城市區域為主，進行全球性競爭，城市的基礎建設與社會福利，將是競爭成敗的關鍵，台灣必須均衡走向北中南三核心發展，國家將更有競爭力。

林佳龍認為，城市除了必須具備交通、水利、治安、環保等現代化基礎設施，還要有文化、教育、社會等社會福利上的軟實力，以人為本發展，讓居住在這裡的市民或投資、觀光旅遊者，都能感覺舒適。

林佳龍表示，近年中央逐步強化地方財政角色，除了統籌分配款，更重要的是，必須創造新的財政收入，讓地方政府扮演拚經濟的主角，透過招商引資的效益，有多一點稅收留在地方，也有助於地方承擔更多責任、為民服務。