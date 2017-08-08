〈中部〉彰市←→溪頭直達車 9月1日上路

2017-08-08

員林直達溪頭 九月二日上路

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣民引頸期盼，由彰化市、員林市分頭開往南投縣鹿谷鄉的溪頭直達車，彰化市將於九月一日正式試營運上路，員林市則於九月二日上路，這兩站在上路前一天，縣府將有首航活動，為試營運暖身。

彰化縣政府工務處運輸管理科長許僅宜表示，試營運正式上路，彰化市由彰化火車站前三民路的彰化客運總站出發，員林市則由員林火車站附近靜修路員客轉運站發車，試營運期間，每天去程與回程各有三班次，去程早上七點廿分最早班，每隔廿分一班，分別是七點四十分、八點；回程則是每隔半卅分鐘一班，各是下午二點、下午二點卅分、下午三點。

試營運期間，彰客與員林各調配三輛、車齡三年內的新車上路，由於路線行經高速公路，安全和法規規定，只能有座位才能上車，所以，試營運期間，每輛車最多坐到四十二個人就滿座，縣府考量，初期載客量很多，將以直達車行駛，中間不停靠站。

縣府初估，直達車彰化到溪頭約七十分鐘路程，員林到溪頭約六十分鐘路程，彰化溪頭單程全票一百五十七元、半票優待六十五歲以上長青族七十九元；員林溪頭單程全票一百四十一元、半票七十二元。

彰縣長青族 持福利卡享半價

許僅宜說，縣內六十五歲以上長青族，持長青福利卡搭乘直達車，以半票優惠，並從長青卡每月儲值一千元扣抵。

交通部觀光局推出「台灣好行」公車景點接駁服務，其中，溪頭路線是中部最熱門路線，也被引喻是銀髮退休族的「十八趴專線」，現由彰化、員林和南投共三家客運業者聯營，單日彰化南投往返，讓退休族和民眾享受山林踏青的樂，目前現行路線從台中烏日高鐵站發車，彰化縣民搭乘者需從彰化搭車到台中烏日，轉車再搭乘，很不方便，直達車通車後，對縣民是一大福音。