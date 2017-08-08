〈中部〉配天宮97歲四季蘭病危 樹醫搶救

2017-08-08

〔記者蔡宗勳／朴子報導〕嘉義縣朴子配天宮樹齡九十七年的四季蘭奄奄一息，廟方用盡方法積極治療，但效果有限，經前省諮議員黃文峯透過嘉縣議長張明達等人引薦，邀請嘉義大學森林系教授詹明勳為四季蘭看診，昨天起進行點滴治療，詹強調，四季蘭病情相當嚴重，僅有三成治癒率，將多管齊下搶救靈樹。

詹明勳團隊︰僅有3成治癒率

位於配天宮後殿的四季蘭，被信徒視為「靈樹」，信眾只要身體不舒服，都可向老樹祈求健康，因傳說只要將痛處在樹幹上摩擦，就可痊癒，致四季蘭枝幹被磨得光亮，危及生機；廟方雖採取保護措施，仍不時遭信眾闖入，這次靈樹病入膏肓，就有信徒質疑承受太多病痛所致。

詹明勳昨早帶著助理到配天宮，展開搶救靈樹大作戰，在樹根部打點滴，注射系統性抗真菌藥劑及植物生長調節劑（荷爾蒙），整個療程預計二到三個月。

詹明勳說，配天宮四季蘭雖非珍稀樹種，卻是重要文化資產，高逾五公尺的四季蘭因為生長環境，根部長久泡水腐爛，致葉子枯萎，目前除打點滴治療，並請廟方拆除花台、改善土壤，全力搶救。

詹明勳曾搶救過台糖總爺糖廠十多棵老龍眼樹，也成功搶救番路鄉半天岩樹齡三百年的含笑樹，目前生長狀況都十分良好；詹說，搶救的病樹中，就以配天宮四季蘭最嚴重，葉子全部枯黃，治療期間將每兩週前來打點滴並監測。

黃文峯表示，張明達日前得知配天宮四季蘭病危，立即請番路鄉長林清根協助，聯絡知名樹醫生詹明勳來看診。

配天宮總幹事丁廣穎表示，自從四季蘭落葉、枯萎，到發現根部腐爛，廟方已多次求助專家，雖然多表示「不樂觀」，但廟方不願放棄，希望詹明勳團隊可以讓靈樹起死回生。