〈中部〉雲縣國中小連2年減逾50班 教室拚活化

2017-08-08

〔記者林國賢／雲林報導〕少子化加上人口外流，雲林縣國中、小連二年減班超過五十班，空教室年年增加，縣府規劃將閒置教室做為非營利幼兒園、長青食堂或長照中心的據點。

縣府擬做長青食堂或長照據點

雲林縣人口數平均每月減少四、五百人，去年國中、小班級數減少逾六十班，今年雖取消四人以下不成班，仍減少五十班。

縣府教育處長梁恩嘉表示，減班學校仍以口湖、元長等地區較嚴重，班級數減少，首先衝擊教師工作權，去年有廿三名超額教師，今年有卅二人，幸好都順利完成介聘。

梁恩嘉指出，減班造成空教室增加，教育處年初盤點全縣空教室約有一百間，但有的學校已規劃成多元教室，或做為社區大學教室、圖書館，也有部分教室已超過使用年限，必須拆除，大約還剩三十多間可利用。

梁恩嘉表示，雲林縣老年人口比例已逾十七％，長輩照顧問題也相當重要，除了各校配合教學需求活化教室，計畫把閒置教室能做為非營利幼兒園、長青食堂或長照中心據點。

梁恩嘉指出，目前和安國小、蔦松國中等校都與社區長青食堂合作，利用學校廚房為長輩提供熱食，反應相當不錯，進一步擴充成為長照據點，應可事半功倍，但仍會尊重學校與社區決定。

石榴國小校長蔡正龍指出，該校去年減一個班，多出的教室配合新住民多元教育，做為社區新住民成人識字班與多元文化展覽空間，暫時沒有多餘教室。

但也有校長認為，學校應該維持校園教育單純性，要做為長照據點雖不排斥，但必須有完善規劃與空間整合，才不會影響教學。