〈南部〉噍吧哖文化生活節 音樂會打頭陣

2017-08-07

〔記者吳俊鋒／玉井報導〕兼具歷史教育與觀光休閒等功能的噍吧哖文化生活節，昨天在玉井區起跑，由紀念音樂會開場，邀請國寶級唸歌藝師楊秀卿敘述當年的事件始末，市長賴清德向「靜默之聲」牆獻花，表達對先烈的追思與敬意，並期勉社會大眾緬懷過去之餘，也要展望未來。

國寶級唸歌藝師 敘述事件始末

噍吧哖事件是日治時期規模最大的武裝抗爭，發生迄今已一百零二年，八月初六為虎頭山的決戰日，因此文化生活節選擇由這天開始，別具意義。

生活節今年邁入第二屆，在噍吧哖事件紀念園區舉行，昨天由祈福音樂會率先登場，當地的三清宮竹圍藝陣揭開序曲，年過八旬、曾獲國家文藝獎得主楊秀卿，以傳統的「口白歌仔」訴說當年，精湛的演出贏得滿堂彩。

專輯曾獲德國紅點設計大獎的台灣微笑樂團，以創意唸歌的方式，重新詮釋噍吧哖事件，還有老中青才藝的接力演出，炒熱氣氛，也象徵世代傳承。

賴清德表示，噍吧哖事件雖然是悲劇收場，但影響著日本後來的對台政策，慘烈的犧牲，也讓社會逐漸以文爭取代武鬥，歷史意義重大，透過系列活動，除了緬懷過去外，也可以把握現在，甚至進取未來，讓各界攜手邁向希望與和解。

噍吧哖事件紀念園區開放已邁入第三年，遊客超過十萬人次，賴清德歡迎各界前來玉井，了解歷史文化，也品嚐美食、體驗產業，帶動地方觀光發展。

市府文化局長葉澤山說，噍吧哖事件在歷史的時間軸已進入另一個百年週期，拋開悲情，玉井已成為遠近馳名的芒果故鄉，透過與現代人的生活連結，讓紀念活動也兼具教育意義。