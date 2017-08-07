〈南部〉十二場徵才 逾千工作機會招手

2017-08-07

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市勞工局訓練就業中心將於本週辦理十二場徵才活動，總計有科技業、製造業、運輸業、餐飲服務業及清潔保全業等一三○三個工作機會，其中八月十一日上午九時至十二時三十分，將在湖內區慈濟宮保生館舉辦聯合徵才活動，「奇美食品、台灣耐落螺絲工業、油機工業、瑩聯輪刷」等十九家廠商釋出五百多個職缺，歡迎湖內、茄萣、路竹及阿蓮地區的民眾參加！

八月八日有二場徵才，第一場為上午九時三十分在勞工局一樓，「宏華保全、海光企業、太子保全」招募一一五人。第二場於下午二時，「昀技髮型工作坊、高雄市中華美容整體藝術技術協會、新技髮型」在前鎮區竹西里活動中心，招募三十八名美髮設計師、美髮助理。

八月九日下午二時也有兩場徵才。在大寮就服台由「中鋼保全、力高工業」聯合釋出十五個職缺；另一場「國民魚丸、大隆保利龍」在鳳山就服站徵求四十名內外場服務員。

八月十日下午二時，「鄧記餐飲、屈臣氏、中央保全、樂家庭居家清潔服務」等八家廠商，在左營就服站招募廚師、門市人員及居家服務管家等二○五人。另外，在鳳山就服站也有「泉勝科技、乙宏興業、上鑫工業」聯合釋出七十五個職缺。

八月十一日上午九時，除了在湖內區慈濟宮保生館舉辦聯合徵才活動外，同日下午二時有二場徵才活動，包括在三民就服站由「頎邦科技、圓隆系統科技、三商行」，提供工程師、門市服務專員及儲備幹部等七十五個職缺；另一場為「科允鋼鐵工業、永昌精機工業、泉勝科技、原榮鋼鐵」等廠商，在鳳山就服站招募五十三名員工。

詳細場次請洽勞工局，電話7330823轉408。