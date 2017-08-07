〈台北都會〉公宅未新增動工基地 北市被糾正

2017-08-07

逾千人等候公宅 卻有14戶閒置

〔記者鍾泓良／台北報導〕審計部台北市審計處日前糾正，指北市府原規劃在四年完成兩萬戶公宅，八年供應達五萬戶，但截至去年底公宅興辦戶數總計一九七三六戶，但除了已出租一一一六戶；規劃中基地九七九○戶、推動中基地八八三○戶，「去年未有新增動工興建基地，興建進度停滯不前。」矛盾的是，公宅等候戶共有一千多人，卻有十四戶閒置，且最長達兩至三年；其中內湖區市有地參加都市更新分回的公宅，更因租金過高轉售，但去年僅出售兩戶。

都發局住宅服務科長邱婉清表示，十四戶公宅之所以會閒置兩、三年是因為等候名冊問題；過去公宅正取戶入住後，仍會保留備取名額五年，若有空缺時就會隨即聯絡補上，但因為等候時間長，局處曾出現聯絡不上備取戶，又等聯絡上時對方可能已經找到落腳處，因此也沒有意願入住，所以才會出現長時間閒置。

邱婉清說，為此從今年大龍峒公宅招租開始，備取名單有效時間從五年縮短至兩年半，期間只要有人退租就會從候補名冊補上，若超過兩年半則取消候補；目前十四戶已有十戶簽約入住。

內湖都更公宅 去年僅售出2戶

對於審計部指出有公宅轉售卻賣不出去，都發局住宅企劃科說明，該處是指位於內湖區內湖路二段的「碧湖君鄰」，鄰近碧湖公園、捷運文德及內湖站之間；市有地參加都更，市府分回卅戶及卅席停車位，住家坪數約四十至四十四坪，總價介於兩千六百萬至三千六百萬元之間，每坪售價約六十五萬至七十萬元。

住宅企劃科說，該處原是做公宅出租，但因為計算租金逾四萬元，超過合理住宅負擔，因此改為標售；但因房市不景氣，去年僅出售兩戶。但住宅企劃科說，長期有買家關心該案，而只要有人願意看屋，無論是假日或平日，同仁都會協助看屋，截至目前為止，已售出十戶。