〈台北都會〉沒驗收就揭幕 北門標示錯得離譜

2017-08-07

模擬城牆竟用中國進口石

〔記者張凱翔／台北報導〕北門廣場是柯市府西區門戶計畫的亮點，八月三日才由市長柯文哲風光揭幕，不料，文史學者發現北門標示牌資訊多達十一個錯誤，如模擬舊城牆部分，竟用中國黃砂岩取代原本的唭哩岸石，解說牌放錯東門及西門照片，還誤植台灣府淡水撫民同知林達泉的肖像，並指錯誤多到可玩「大家來找碴」，質疑市府為趕在世大運八月十九日前揭幕，連驗收都沒做！工務局坦言尚未完成清點，至少十月以後才能完成驗收，上述錯誤也都會要求廠商改正。

清淡水同知肖像被誤植

北門廣場工程耗資二．八六億元，從去年十一月廿一日開始，歷時二三○天、動用五萬人次人力，市府矢言要將之成為西區門戶計畫的視覺焦點、連接桃園機場捷運的國門。

不過，許多文史學者發現北門廣場多達十一個標示牌中出現諸多錯誤，最嚴重的是東門與西門照片錯置、林達泉肖像也被誤植，號稱要還原北門城基的模型也不是用台灣唭哩岸石而是用中國廉價黃砂岩。

很多工地也未完成收尾

文史學者鄭勝吉指出，北門廣場路型解說，延續常見的歷史錯誤，甚至很多工地未完成收尾。

鄭勝吉說，台北城「城市軸線」的人文意義解說牌上提到台北城的「風水軸線」，指清代北門街（今博愛路）與「延平南路撫臺街」兩路並非平行，是因風水考量所致；但「撫臺街」實際上是日治時期命名的街區，其範圍指忠孝西路、中華路、武昌街與博愛路所圍成的範圍而非街道名稱，後來的人卻將一九○九年才開通的延平南路誤當成是清代的街道。他之前跟文化局反映過但沒得到重視，不料市府的解說牌居然還延續這個錯誤。

記者實地走訪北門，也發現許多地方工程收尾草率，包括城門本體與廣場街道間接縫沒處理完整，廣場鋪面工人還在施作補土填縫，裝飾石材上標記的噴漆也未洗淨。

工務局：清點未完成

對此，工務局坦言，市府的確想要趕在世大運前搶先開幕事後再慢慢收尾，目前北門清點工作尚未完成、也還沒驗收，上述錯誤都會要求施作廠商改善；惟北門本體是國定古蹟，所以工務局施工才沒有處理接縫的問題，之後要交給文化局自己解決。