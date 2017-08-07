〈北部〉主婦迷廣告包 公平會示警疑吸金

2017-08-07

〔記者王錦義／花蓮報導〕「十美金購買廣告包，只要在家點點廣告就可以賺到四十美金。」十多名家庭主婦在花蓮一間速食店內，圍繞著講師專心聽著「在家賺錢」的方法，近來，愈來愈多人參加網路社交平台的說明會，只要繳付十到一千六百八十五元的美金，網站宣稱可靠著網路廣告賺取高達八十萬元的美金，但公平交易委員會提出龐氏騙局警告，懷疑涉有非法吸金之虞。

該網路社交平台宣稱是來自歐洲波蘭，號稱在全世界有超過二十七個國家使用，是類似臉書的網路社群網站，可免費使用網站功能，但若要分享廣告利潤，就要購買網站的廣告包，網站的介紹影片宣稱會把網路廣告的收入與會員分享，會員只要購買不同價位的廣告包，點廣告就能分享利潤，若拉更多的會員進入，還可以像直銷一樣，層層獲得下線的利潤，由於最低入會費用十美元，約三百台幣，吸引不少人嘗試。

公平會認為，外國社交網路平台的運作是以一次性、低資金投入及預期高報酬吸引民眾投入資金及推薦他人加入，但民眾須事先繳付相對應級別的入會費成為商務會員始能獲取獎金，民眾投入資金所獲商品為虛擬點數及線上雲端系統等服務，且以推薦他人加入為獲取獎金的主要來源，故實際上該網路平台獎金主要來源很可能來自會員繳付的費用，而非商品或服務的銷售，極易淪為金錢遊戲，甚至本質上即為一種違法的吸金行為。