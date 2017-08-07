〈北部〉書寫楊逵 楊翠：真正認識阿公

2017-08-07

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕作家楊逵的孫女、東華大學副教授楊翠昨天到宜蘭文學館分享她筆下書寫的楊逵，與楊逵生活長達十九年的楊翠說，阿公是社會運動、文學理念和生活方式三合一的作家，寫完「永不放棄」這本書，她才真正認識阿公。

宜蘭縣政府文化局和正聲宜蘭台策畫「書寫記憶的溫度」講座，昨天邀請作家楊逵的孫女、國立東華大學華文文學系副教授楊翠，到宜蘭文學館分享她筆下書寫的楊逵，楊翠說，「永不放棄：楊逵的抵抗、勞動與寫作」一書，書寫楊逵戰後社會運動政治參與的精神，今天跟大家分享楊逵文學創作要表達的核心理念、關心的議題與創作的文學地位。

楊翠說，楊逵是一個社會運動、文學理念和生活方式三合一的作者，自己從滿月開始，就和阿公生活，藉由這些經驗，昨天也分享了楊逵生活的細節，以相片來呈現楊逵的生活現場，另外，楊逵和新世代作家、社會文化運動者都保持緊密的關係，也透過照片呈現年輕人與楊逵的對話內容。

「雖然和阿公生活十九年，但是寫完這本書才真正認識他。」楊翠表示，如果要註解楊逵，除了非常安靜，他還是一個擁有奇特生命力的人，他的一生遇到非常多的挫折，可是他卻會把挫折解釋成他的運氣，吸進黑暗吐出光，怎麼練就這個光，就是她寫書過程想嘗試理解的。