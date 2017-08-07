〈北部〉新科技入部落 花蓮原鄉童玩VR

2017-08-07

「科技松」巡迴抵花

〔記者花孟璟／花蓮報導〕科技部「科技松」環島，第三站開到花蓮海岸山脈西側的阿美族梧繞部落，昨起一連二天在基督長老教會梧繞教會展出，現場最吸引小朋友的活動就是戴上VR眼鏡站在高樓頂上體驗「墜落感」，鶴岡國小洪恩達說，感覺有恐怖！

科技部今年推「科技松：高瞻扎根連結全球」暑期科技饗宴，上月十一日在台北松山文創園區開跑，第二站巡迴到雲林，昨到花蓮縣瑞穗鄉鶴岡村梧繞教會進行二天的「二○一七科技松@花蓮鶴岡」活動。

開幕典禮上部落小朋友還大跳梧繞部落特有的「伐木舞」，迎接前來部落的高中老師們；現場展出虎尾農工、關山工商、政大附中、內湖高工等高瞻團隊與大專學校合作的科技教育成果，包括田間機器人、紅磚屋頂隔熱系統、VR體驗、LED燈控制模組等，其中政大附中準備的VR虛擬實境體驗，深得小朋友喜愛。承辦的科技部科教與國際司副司長彭麗惠說，希望把新興的科技教育成果帶進花蓮的原民部落，期待傳統文化與新科技迸出不一樣的火花。

鶴岡國小二年級生何宇晴戴上VR眼鏡後，突然發現自己站在高樓頂「很害怕」，旁邊同學扶著她、最後她一個跨步就從高樓頂墜落！宇晴說，從頂樓掉下來「好恐怖、會害怕」！四年級生洪恩達也說，大樓頂感覺好危險！

鶴岡國小校長孫秉棚說，目前鶴岡國小全校僅有廿三名學生，部落年輕人大多外流，孩子隔代教養的比例也很高，科技松活動能來部落機會很難得，希望給孩子不一樣的體驗。

而現場由彰師大、虎尾農工生物機電科合作研發的「田間機器人」模型，吸引部落的農民興趣，科主任黃琪騰說，學生自己設計的機器人模型車，前端有鏡頭及感測器，可透過手機觀看氣候、溫度，收集起來可作大數據，目前模型車開發中，初步已有夾取物品、灑水等功能，未來希望研發太陽能裝置、自動補水系統，讓功能更完善。