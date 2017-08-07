〈北部〉竹市停車場再生 稅務局無票卡試營運

2017-08-07

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府推動的停車場再生計畫，完成東大、府後、北區行政大樓及牛埔停車場大改造後，稅務局地下停車場也改善完成，今天將試營運，十一日正式啟用。市府進行的停車場再生計畫已更新九座停車場，打造明亮通風的「五星級」停車環境，成功翻轉民眾的停車經驗。

市府交通處表示，稅務局地下停車場鄰近東門圓環及護城河公園，是中正路商圈重要停車點，過去使用頻率很高，但十年建物已出現停車場燈光昏暗、地面牆面污黑、地坪破損等情形。

因此交通處六月底啟動改善計畫，已完成改善工程，此次改善工程全面升級停管系統，改為「無票卡」車牌辨識，未來民眾停車、取車更方便，此外，停車場地坪也重新鋪設，並引入嶄新視覺系統，重新設計主招牌、立式招牌、牆面、指標，及美化管理室，更設置標線型人行道，照明設備更換為LED燈管，抽排風設備也全面更新，讓停車場更明亮、通風。

交通處表示，這次停車管理系統已升級為自動辨識系統，且重整爬坡道空間，為確保民眾使用順暢，在十一日正式啟用前開放試營運，交通處會蒐集民眾回饋意見，並進行設備系統的測試及校正作業。

市長林智堅說，他上任後推動各項基礎設施改善，其中停車場再生計畫推動近兩年，選定接近市區、且使用率最高的九座停車場進行改善工程，目前東大、府後、北區行政大樓及牛埔等停車場已完成改善，讓民眾停車更方便，更希望營造友善的婦幼停車環境。