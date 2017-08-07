〈北部〉竹市開辦親屬托育補助 顧孫月領6千

2017-08-07

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市出生率名列前茅，將幼兒交由一般托育人員及親屬托育人員照顧的比例達五成五，也是全國最高，市長林智堅昨天宣布投入一千一百九十萬元、提供居家托育服務中心等服務，更提供「親屬托育」補助，鼓勵市民多利用市府提供相關育兒措施，減輕家中負擔。

新竹市共有八百九十名「親屬保母」，市民蔡雪兒阿嬤更堪稱「親屬托育模範」，從一○四年擔任親屬托育人員起，共照顧三名孫子女，在孫子出生前就參與一二六小時專業托育人員訓練課程，更考取保母技士證書，每月親屬托育補助六千元，「顧孫也能領補助，一舉兩得！」

林智堅表示，為減輕照顧負擔，只要夫妻雙方均就業，所得稅率未達二十％，將兩歲以下幼兒送托機構式或居家式托育人員照顧，依幼兒及托育人員的身分別不同，即可領取每個月兩至五千元的托育費用補助。親屬托育人員只要接受一二六小時專業的托育人員訓練課程，亦可請領托育費用補助。

林智堅說，新竹市幼年人口、托育人員比例都是全國最高，他積極推動提供完善育兒補助和規劃，讓家長在家庭與工作上取得平衡，除提供生育、育兒津貼及托育補助外，也是六都外第一個提供免費育兒指導員服務的縣市，今年度更投入一千一百九十萬經費，在三區設置居家托育服務中心，提供媒合托育服務、訪視輔導托育人員，針對托育人員辦理在職訓練，精進照顧知能，鼓勵市民「增產報國」，讓孩子得到最完善照顧。

社會處長陳雪慧表示，孩子送托後，居家托育服務中心的訪視輔導員會定期進行訪視督導、檢視托育環境安全性，留意家中客廳家具有無凸角、浴室裝設防滑裝置、廚房加裝安全防護欄等，把關托育品質。