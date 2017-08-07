〈北部〉涉虐待動物 動保所扣留浣熊飼主劫囚

2017-08-07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓女子經營動物中途之家，因不滿飼養的浣熊遭動保所扣留，竟策劃「劫囚」，找來二名男子暗夜前往動保所劫出浣熊，新竹地檢署依隱匿公務員職務上掌管物品罪嫌提起公訴。

檢警調查，廿六歲陳女去年三月因虐待動物遭檢舉，動保員到場稽查目擊「貓吃貓」驚悚景象，被依違反動物保護法法辦，中途之家動物全數遭新竹市動物保護及防疫所收容，其中包括浣熊一隻。

陳美玲為取回浣熊，明知該浣熊業經新竹市動物保護及防疫所依法扣留，係公務員職務上所掌之物品，竟夥同史男、陳男，共同基於妨害公務犯意聯絡，由史男於去年十一月五日晚間九點半，駕車搭載陳女及陳男前往新竹市動物收容所，由陳男依陳女指示，自收容所外圍鐵皮縫隙進入收容所，再使用置於收容所內鑰匙，打開鐵門，將陳女遭扣留的浣熊攜出交予陳女，陳美玲隨即將浣熊帶往桃園市中壢區居所藏匿。

案經新竹市動物保護及防疫所發現浣熊不在籠內而報警處理，警方於二月廿六日晚間，在陳女居所扣得浣熊一隻，已歸還新竹市動物保護及防疫所。

陳女雖坦承有找二男前往新竹市動物保護及防疫所並將浣熊攜出，卻矢口否認犯行，辯稱浣熊是她的，而二男就所涉犯行均坦承不諱。檢方認為，三人所為均係犯刑法隱匿公務員職務上所掌管之物品罪嫌，全案提起公訴。