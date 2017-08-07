〈北部〉桃園航空城搶救虧損 減薪、拚招商

2017-08-07

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園審計處去年結算報告出爐，桃園航空城公司年度虧損二二八○萬餘元，累積虧損達八一○八萬餘元，招商成績也不理想，認為在航空城都市計畫完成前，航空城公司應全面檢討人事開支，以免虧損擴大。

5月起整體降薪1成

桃園航空城公司董事長黃適卓表示，公司的人事、薪資制度都是在前縣府時代訂定，升格後只是沿用舊制，他今年三月接任後發現公司確實存有虧損問題，五月隨即提出薪資調整方案，所有的員工降一職等，董事長、總經理薪水約降兩成，整體薪資約調降一成，也明定航空城都市計畫完成前，人事不擴編，人員也不會晉級、加薪。至於招商部分，黃適卓說，今年底簽訂投資意向書的國內外廠商，將超過兩位數。

今年招商將逾兩位數

桃園審計處結算報告指出，航空城都市計畫至今仍未辦理區段徵收，讓負責招商的航空城公司無法發揮所長，預估航空城都市計畫要等到二○二五年才能完成。

桃園航空城公司於二○○○年三月二十九日成立，實收資本額六億八○三一萬餘元，由於航空城公司沒有營業收入，人事成本占營業成本六成四，而航空城都市計畫目前仍未辦理區段徵收，到開發完成還需要九年，建議航空城公司應該就組織規模、人力配置及成本控管等方面進行全面檢討。