〈北部〉（桃園）大溪塞車苦 規劃5大工程改善

2017-08-07

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪區名列「十大觀光小城」，每到例假日老城區總是出現交通壅塞、人車爭道等問題。市長鄭文燦近日走訪大溪時表示，市府規劃短、中、長期計畫，改善大溪地區的交通，正推動武嶺橋拓寬、台六十六線快速道路銜接國道三號、大溪埔頂轉運站、崎頂高架橋、大漢溪左岸堤防道路等五大工程，以紓解大溪交通壅塞情形。

擬設大溪轉運站 崎頂高架橋評估中

五大交通工程中，崎頂高架橋計畫主線起於大溪台三線員林路（近埔頂路口），沿員林路、台三、台四共線的介壽路（崎頂）跨越武嶺橋西端五叉路口到台四線瑞安路，高架道路主線為十公尺寬的雙車道，支線採寬五公尺的單車道向武嶺橋、介壽路及埔頂轉運站延伸，全長約二．二公里。

鄭文燦表示，崎頂高架橋計畫總經費約廿三億元，規劃從員林路、埔頂路至瑞安路間設置雙向雙車道高架橋，將增設三處輔助匝道，目前由交通部公路總局進行可行性評估。

埔頂轉運站規劃將設於大溪區員林路一段、仁和路口，用地仍屬國防部軍備局，市府於去年底通過都市計畫變更，後續將報請內政部進行相關用地取得作業。

武嶺橋拓寬近完工 台66接國道108年開工

而台六十六線快速道路與國道三號大溪交流道銜接道工程，鄭文燦說，交通部高公局預定明年六月可完成工程設計、一○八年底完成用地取得並開工，完工後可讓國道一號與國道三號順利連結，紓解目前大溪交流道交通壅塞情形。

總經費二億二千多萬元的武嶺橋拓寬改善工程，耗時兩年已進入尾聲，將增設獨立的機（慢）車專用道，實施汽、機（慢）車分流，提供機車族更安全的行車空間，也能提高道路行車容量。

大漢溪左岸堤防道路 爭取納入前瞻

此外，市府爭取納入前瞻計畫的「大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫」，總經費達四十四億元，其中包括大漢溪左岸堤防道路。