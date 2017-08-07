〈中部〉太平八八潑水節 千人濕身打水仗

2017-08-07

〔記者陳建志／太平報導〕太平區昨天連續第七年舉辦「潑水節」，逢暑假天氣炎熱，吸引上千位大小朋友到場打水仗，大家把家裡可以裝水的水桶、水槍全帶來，不管認不認識先潑再說，中山里長閻泰利、立委何欣純都被淋成落湯雞，雖然眾人從頭濕到腳，不過都滿臉笑容說：「好爽」。

閻泰利說，今年是第七年舉辦「潑水節」，往年「潑水節」多在九月舉辦，今年提前在八八父親節前的週日舉辦，感謝立委何欣純向中央爭取廿多萬元補助，太平區長陳小菲也向市府爭取約八萬元補助，不足的經費由民間團體贊助，讓活動續辦不中斷。

閻泰利說，今年參與的民眾比往年多，現場除了讓民眾盡情潑水，還準備獎品摸彩，讓大家在炎炎夏日度過難忘的潑水節。立委何欣純、太平區長陳小菲、市議員張玉嬿都到場與民眾同樂，全都被淋成落湯雞。

活動現場由環保局支援兩輛水車，水車一注滿水桶，民眾立刻蜂擁而上裝水，只要是能裝水的水桶、水瓢、水槍全上場，裝滿水後立刻尋找目標開戰。除了認識的人互潑，不認識的人也毫不手軟，現場不時可看到水桶大戰水槍的畫面。為了讓民眾感受潑水節的氣氛，主辦單位還以大水帶朝天空、四周噴灑，難有人全「乾」而退，現場尖叫聲連連，氣氛High翻天。

住在附近的阿嬤黃寶華昨天帶著孫女、孫子參加，阿嬤說，已經參加好幾次潑水節活動，稱讚封街舉辦很安全，才會放心帶孫子、孫女來玩，六歲的孫女說：「好好玩」，直到要回家還和弟弟手上拿著水槍依依不捨。