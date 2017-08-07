〈中部〉人車分流 美術園道綠廊一期9月完工

2017-08-07

〔記者張菁雅／台中報導〕市府建設局正在美術園道進行再生創藝綠色廊道第一期工程，將施做自行車道、人行步道、活動廣場、無障礙坡道等，且自行車道及人行道設計採「人車分流」，讓人車通行更順暢，預計九月上旬完工。

建設局表示，美術園道的再生創藝綠色廊道第一期工程，主要內容為自行車道、人行步道、活動廣場、無障礙坡道等，其中自行車道為串連「台中之心」計畫一部分，工程已於今年三月一日施做，預計九月上旬可完工。

施工界面黑板樹 斷根後移植

建設局指出，該工程自行車道及人行道設計方式，最大的不同是採取「人車分流」，讓行人與自行車路線不衝突；車道鋪面經多次測試，使用斬石子鋪面，增加車輪與車道間的摩擦力，讓自行車不易打滑，市民騎自行車更舒適、安全。

此外，美術園道有大量行道樹，黑板樹佔多數，淺根的特性讓工區地面布滿樹根。建設局強調，將以最小擾動既有綠地方式，設計自行車道及人行道分流，對妨礙工程的喬木，則以現地移植方式保留在園道內；五權五街、五權七街的綠地經整併後，綠化面積比原有略大，提供更完整的綠地空間。

至於樹根位在步道施工界面的黑板樹，建設局經檢討、測試，將以斷根方式處理，並於斷根部位塗藥修復，近日移至距離新步道三公尺處地點，建設局說，該處更適合黑板樹生長。