〈中部〉露營結合產業 酒莊、茶園成亮點

2017-08-07

〔記者劉濱銓／南投報導〕全民瘋露營！南投縣露營地發展有如雨後春筍，就連產業端也推出露營活動，像經營農產行銷的信義鄉農會，最近也將在梅子夢工廠舉辦酒莊露營，藉此推廣農產與景點；而在緊鄰日月潭的魚池鄉市區，則有座種滿紅茶的小山丘，上頭規劃有露營地，遊客夜宿營區，白天醒來還能聞到新鮮茶葉香，就像在茶園露營，成為當地一大亮點。

開設茶園露營地的魚池鄉王姓園主表示，過去透過栽種紅茶進行小山丘水土保持，一做即十多年，直到水保穩定無虞後，才在今年開始推展露營，遊客可在山丘上一邊露營一邊眺望魚池鄉景，還能利用滿山紅茶導覽解說，讓露營有不一樣的面貌。

王姓園主也說，除了位在市區山丘上的露營地有特色外，未來也希望透過茶園的主題，讓民眾能在露營過程體驗或品嘗魚池鄉紅茶，尤其一旁就是紅茶製茶廠，還能藉此深入了解在地產業。

另外，信義鄉農會今年暑假將首度在食品廠「梅子夢工廠」園區舉辦「馬拉桑之夜」酒莊露營，原規劃卅個帳篷先試試水溫，但推出不到一週，帳篷就全數預訂完畢，就連排候補的也高達卅帳，足見露營有多夯。

農會也說，由於食品廠設有酒莊生產酒品，希望透過就地露營，讓民眾不用煩惱結束後還要開車下山，並在星空下享用布農烤大豬，及安排推啤酒杯等趣味活動，藉此吸引遊客住在信義鄉，隔天再到附近景點遊玩，未來若成效不錯，也將考慮常態化舉辦，讓更多人喜歡到信義鄉露營。

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