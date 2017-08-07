〈中部〉彰縣停車大不易 平均22車搶1位

2017-08-07

路邊停車收費 民眾意見兩極

〔記者張聰秋／彰化報導〕無「位」真的很痛苦！根據統計，彰化縣自用小型車和縣內路外、路邊停車位對比，平均約廿二輛車才能分配到一個車位，車位供給率偏低，有民眾覺得，開辦路邊停車收費的鄉鎮市還是太少，但也有許多人反對收費，主張應由增設路外公共停車場，不過，縣府認為，鼓勵民間善用都市計畫區內建築用地申設臨時停車場會更好。

根據監理單位和官方統計資料顯示，到去年底止，設籍於彰化縣自用小型車數量有四十六萬五八五一輛，縣內路外小型車停車位一萬四七四九個，路邊小型車停車位六一二○個，共有二萬八六九個，平均每輛車可使用公共停車位約○．○四個，約每廿二輛車分配一個停車位。不少民眾找不到車位，只好違停或併排臨停，遭到警方開罰瘦了荷包。

彰化市陳姓市民說，市區開辦路邊停車收費，停車格被長時間占用情況獲改善，但停車格還是僧多粥少。

北斗鎮老街與和美鎮道周路，停車位也一位難求，有北斗鎮民向縣府反映希望開辦路邊停車收費，消弭道路違停。

私地設臨時停車場 縣府鼓勵

對此，縣府工務處長林漢斌說，過去因廣場和停車場用地分開劃分，現在廣停雖已合一，但都市計畫區內廣停用地還是不多，縣府鼓勵在都市計畫區內的建築用地，與民間停車場業者合作，把建地申請改設臨時停車場，或是閒置空地整理成公共停車場用途，以此減免地價稅，私人土地改成停車場，美化環境、增加收入。

全縣目前已有彰化市、員林市、鹿港鎮實施路邊停車收費，彰化市長邱建富說，後火車站廣場用地目前約一二五個停車格，每日酌收清潔費五○元，公所計畫改為廣停用地，實施每小時廿元停車收費，內政部已通過該案，俟縣府同意後即可上路。