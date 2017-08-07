〈中部〉巨型棒球吸睛 嘉市KANO園區啟用

2017-08-07

野球季開打 16支高中菁英對戰

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市為期八天的「2017 KANO夏日野球季」昨天熱鬧登場！民眾可免費觀賞青春熱血的高中棒球邀請賽，並參加「到東京看陽岱鋼打球」台北東京雙人遊機票摸彩活動，KANO園區也在昨天啟用，比照真實棒球場內野大小的戶外草地音樂劇場，活動期間安排十四場次的音樂表演，邀請民眾同樂。

KANO季系列活動熱鬧滾滾，昨晨五點，歡樂超半程馬拉松吸引廿國、八千四百名選手參賽。嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗等人為KANO園區揭幕，街頭藝人現場演唱，各攤位吸引許多民眾，還有人穿著KANO裝共襄盛舉。

向球場敬禮 第一代球員之子開球

KANO園區位於嘉義市棒球場西側至啟明路段，佔地四千一百九十坪，斥資五千二百五十萬元打造，是日治時代嘉農棒球隊到球場練習必經之路，除了戶外草地音樂劇場、棒球主題大道、棒球名人牆、巨型KANO景觀球等，棒球場部分內部空間也重新打造成現代化多媒體展館，活動期間有嘉農前進甲子園文物特展、地方特色美食伴手禮特展及嘉市優質旅宿商品展等。

今年邀請全國前十六強隊伍舉辦第一屆嘉農盃（KANO cup）全國高中棒球菁英賽，昨天開賽前，所有球員重現KANO電影經典畫面－「向球場敬禮」的橋段，開球貴賓邀請第一代KANO隊員劉蒼麟之子劉秋農，他身穿繡有父親名字的球衣，奮力將球投出，感動現場觀眾。相關賽程可上官網查詢：https://goo.gl/djPPBx。

市長涂醒哲強調，KANO園區要帶民眾穿梭時空，感受棒球原鄉獨特的魅力，歡迎民眾來嘉義走一趟，燃燒你的野球魂！

市府交觀處表示，球賽期間每天都將抽出嘉義在地飯店贊助的住宿券、餐券或獨家伴手禮，系列活動也規劃嘉農輕旅行遊程、KANO騎跡單車任務、Ingress玩家實境任務遊戲、攝影比賽等，相關資訊可查詢「嘉義行旅」臉書粉絲專頁；戶外草地音樂劇場活動於十一、十二日每晚七點及十三日下午三點半發放清涼消暑的枝仔冰。