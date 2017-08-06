〈南部〉廚餘回收車走「小」路 騎士閃車進田

2017-08-06

〔記者黃文瑜／新化報導〕新化接天寺的外環產業道路是通往新化廚餘回收廠的道路，但現有路寬僅三米多，卻是連接中興寮、羊子寮、大坑里及左鎮登山里的重要道路，加上平時有許多大型廚餘回收車行駛，會車困難，有時連騎機車民眾都要閃進農田裡。羊林里長蔡永松希望爭取五米道路，讓民眾行車更安全。

環保局表示，新化廚餘回收廠專門處理堆肥用的廚餘，廚餘種類主要是茶葉、水果皮，發酵後送回一般資源回收場，提供民眾拿回收物換取堆肥，平均一天進出新化廚餘廠約有十二車次。

「廚餘臭我們沒吭聲，但安全總是要顧。」蔡永松說，廚餘車很笨重走羊腸小徑，根本無法兩車會車，尤其颱風後路面缺乏整治更狹窄，是自己費力爭取砍路旁雜草盡力把路面弄寬方便通行，最重要的是，這條路呈現凹凸落差甚大的路況，雙向兩車彼此根本不會發現對方，很容易肇事發生意外，且這條路是許多民眾常走的路，主要是公所代管，但現在公所沒有錢可以拓寬道路，希望市府多重視民眾安全。

新化區長鄭道立說，這條產業道路已十幾年未整理，直到這次颱風，里長把路旁的草割掉後，才發現原本路基有五米寬，但現在只剩三米，若要把不足的路補滿，讓民眾不致把車開到田裡，要恢復五米寬大約只要十萬餘元，公所有經費可馬上處理。