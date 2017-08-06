〈南部〉模範父親表揚 百歲人瑞陳炒領獎

2017-08-06

〔記者楊金城／六甲報導〕六甲、後壁、學甲、麻豆和柳營區公所昨表揚模範父親，六甲和柳營還安排家人為模範父親奉茶表達感恩。其中八十一歲盧金丁代表柳營獲選台南市大樹爸爸，他疼孫，很「孝順」四名孫子，孫子盧盈村說，以後換孫子孝順阿公阿嬤。六甲有百歲人瑞陳炒獲獎，轟動全場。

六甲公所頒發賀匾表揚十二位區模範父親，頒獎前，子女向模範父親行奉茶禮儀，感謝父親為家庭無私的付出。值得一提的是，水林里模範父親陳炒已是百歲人瑞，身體仍相當硬朗，昨開心領獎，而劉西川代表六甲區獲選台南市晶鑽爸爸。

98歲吳海羊 逾10年沒用健保卡

柳營區長李宗翰表揚十四位區模範父親，得獎人的家人並為他們跪安奉茶表達感恩；最年長的是九十八歲吳海羊代表柳營獲選台南市晶鑽爸爸，他現在還擔任大農里鄰長，長子吳文造說，父親耳聰目明，身體硬朗，十多年來都未使用過健保卡，上一次使用已是十多年前僅看過眼科。

盧金丁由太太陳月霞、四位孫子陪同領獎，十分開心，夫妻倆在其獨子壯年過世後，幫忙照顧二男二女孫子，很疼愛孫子，長孫盧盈村形容阿公很「孝順」孫子，孫子想吃什麼就買，現在孫子都大學畢業了，以後換孫子孝順阿公、阿嬤。

此外，學甲楊耀乾、後壁高春輝、麻豆李榮華也獲選台南市晶鑽爸爸，自強爸爸有後壁區王華茂、麻豆劉志郎，大樹爸爸有後壁張清地、麻豆黃隆輝。