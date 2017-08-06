〈南部〉《海鮮帶路拚觀光》七股七寶宴 饕客豎拇指

2017-08-06

〔記者楊金城／七股報導〕七股夏日樂園「二○一七七股海鮮節系列活動」，昨午在七股國小舉辦七股七寶宴，席開六十桌爆滿，用七股七寶的海鮮做成的料理，行銷七股發展觀光旅遊，賓客都稱讚好吃，海鮮帶路拚七股觀光的點子成功。

七股養殖產業聲名遠播，七寶宴的食材採用七股在地養殖的虱目魚、石斑、烏魚、吳郭魚、文蛤、白蝦及牡蠣等七寶海產。

七寶宴還邀請七股之星歌手楊欣樺、郭怡安及名主持人田世平穿插表演，薩克斯風桌邊演奏，搭配舞群的熱舞秀，將現場氣氛炒到最高點。

七寶宴共有十道海鮮佳餚，七股公所請來在地知名總舖師陳振東掌廚，菜色名稱也極富巧思，由退休校長王明凱以詩詞表現食材名稱，展現七股美食與文化的內涵。

像鹽焗虱目魚取名「鹽埕風韻思慕情怯」就是道手路菜，以鹽巴將整尾虱目魚裹住，魚肉嘗來鮮嫩多汁；「李白進酒蝦紅醉月」，以花雕酒入味，帶出蝦子的鮮甜；「什麼魚麵」由虱目魚、旗魚和狗母魚三種魚漿做成涼麵。公所並為每桌加碼送上明新蛋糕及佛都愛玉，對在場每位父親表達敬意。

連兩年訂桌的林姓民眾說，七股公所舉辦七寶宴不僅物超所值，活動內容也有行銷七股的創新亮點，不訂桌太可惜；區長莊名豪說，七寶宴一桌四千五百元，一開放訂桌就即刻秒殺，今年也不例外。