〈南部〉打響大內水果 新世代推品牌行銷

2017-08-06

〔記者黃文瑜／台南報導〕大內酪梨節昨在大內果青市場舉辦，在活動會場除了看見酪梨之外，所有大內出產的水果，化身為四十三道好吃的創意料理，讓民眾豎起拇指，並讚嘆「不知道大內有這麼多水果」！

大內酪梨在全台產量占三分之一，不過大內除了酪梨之外，木瓜、芒果、芭樂也都是該地盛產的水果，但鄰近區域也出產相近的水果，因此大內的水果即使在市場上占有重要地位，也很少被注意，年長一輩的農民在乎水果有通路可賣，不在乎品牌，但地方上年輕一代已開始思考如何延長大內水果的壽命，與「大內品牌」。

大內區長李賢村表示，鄰近玉井為芒果最大產地，所以許多農民直接將芒果裝進玉井箱子出售；木瓜在大內種植面積也占二百三十七公頃，年產量約八千九百五十噸，有許多外銷日本，不過木瓜節卻是山上區舉辦，所以大內就辦酪梨節，希望民眾至少知道大內有酪梨。

延長水果壽命 製作「明星果乾」

地方年長一輩的人認為要打贏玉井的品牌很難，乾脆加入，「反正可以賣就好，現在的通路也已經達到平衡。」但地方上年輕一代，開始思考「大內品牌」，延長水果壽命，因此大內國中教務主任林志秋以大內數位機會中心名義，教民眾上網，今年更特別將製作果乾加入課程，開始將大內芒果、芭樂及少量鳳梨做成果乾，明年將結合電腦課程，把大內「明星果乾」推上募資平台，建立大內農產品牌。

推酪梨手工皂 增加農民收益

而大內石子瀨社區理事長曾博揚，也在今年開始嘗試製作酪梨手工皂，同樣希望將大內酪梨品牌推出。他表示，果農經常將水果加工成果醬、果乾，因酪梨營養價值高，且不適合做成果乾，對於皮膚保養有極大功效，因此首次嘗試提煉酪梨露做成酪梨手工皂，為果農增加收益。