〈南部〉「蟹蟹」光臨 特有種「橫行」柴山

2017-08-06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕都市變遷造成淡水棲地減少，高市保護自然生態，湧泉成為澤蟹避難所，尤以馬卡道澤蟹是柴山特有種，黃綠澤蟹出沒大樹龍目湧泉附近，蔡氏澤蟹則隱身美濃野溪，厚圓澤蟹生存在惡地形，淡水蟹生態豐富多樣，成為環境乾淨的指標。

孕育有成 馬卡道澤蟹高雄唯一

高市推動友善農業，維護自然生態，孕育許多淡水蟹，其中馬卡道澤蟹是高雄唯一，柴山保存的高位珊瑚礁提供良好的棲息地，長期飲用龍巖冽泉長大，享受穩定、乾淨水質，孕育出柴山特有種，受國家自然公園嚴格保護，農業局多年來與柴山會舉辦柴山祭活動，引領民眾認識湧泉棲地的重要性。

生態豐富 厚圓澤蟹生存惡地形

高屏溪流域生態豐富，大樹區是重要水源地，有許多淡水生態系資源，龍目社區水源湧泉附近，黃綠澤蟹棲息在溪邊竹林，每逢四、五月繁殖期，小蟹在地上竹枝落葉間安心地攀爬，可愛逗人；高雄穀倉美濃區好山好水，蔡氏澤蟹僅高屏地區才能看見蹤跡，但在美濃區卻是最易發現。

厚圓澤蟹出沒在惡地形，適應岩盤間蓄積水達一定量，才會從出水點湧水的特性，象徵乾淨水源，次生林及香蕉植株叢下，落葉形成林下腐植層可供澤蟹納涼，掉下葉片化作春泥又保水。

研究生態及湧泉的專家邱郁文博士表示，湧泉可比喻是淡水生態系的諾亞方舟，天然湧泉提供乾淨水流，稀釋污染，是淡水生態系原生種與特有種的避難所，也是澤蟹常出沒的地帶。