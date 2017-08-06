〈南部〉太麻里鄉豐年祭 換地辦千人參與

2017-08-06

〔記者王秀亭／太麻里報導〕台東縣太麻里鄉去年受到尼伯特颱風重創，今年聯合豐年祭將活動主題訂為「感恩慶豐收」，盼能走出風災傷痛，未料原定七月二十九日舉辦，又遇上尼莎颱風攪局延期，終於在昨天順利舉辦，仍吸引上千民眾參與，各村把握難得的聚會，不僅熱舞健康操，傳統拔河、爬竿接力到鋸木等競賽，個個賣力拿第一。

有別於往年，太麻里鄉原住民聯合豐年祭今年首度改變舉辦地點，由大王村移師金崙村，太麻里鄉公所表示，多年來包括聯合豐年祭等大型活動都選在大王村舉辦，其他村落少有類似活動，經鄉內各部落領袖及長老決議，今年起豐年祭會輪流到各村辦理。

不過，聯合豐年祭移師金崙村，在場地考量下，選在位於金峰鄉賓茂村的賓茂國小舉辦，全鄉活動到鄰鄉舉辦，鄉長程正俊解釋，以台九省道為界線，靠海側屬太麻里鄉金崙村，靠山側為金峰鄉賓茂村，淵源於早期山地原住民遷徙至平地的行政區劃分，其實賓茂國小地址雖為金峰鄉，地籍卻屬於太麻里鄉，廣義來看也不算跨鄉舉辦。

太麻里鄉九個村村民一早就齊聚賓茂國小校園內，展開各項傳統競技競賽、健康操比賽，各村男女老幼都上場，有的大跳傳統舞蹈，有的改編流行歌曲舞出活力，一旁是男子爬竿接力，每村派出三位青壯年，哨音一響，只見青年們努力爬上竹竿，幾秒鐘後就從頂端摘下小米穗，未料有人多爬一次，各隊青年為求公平，決定重新再來，充分展現運動精神。

太麻里鄉長程正俊表示，透過兩年一次全鄉的聚會，透過文化展演與交流，凝聚大家對太麻里的文化認同，及認識原住民文化。