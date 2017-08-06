〈南部〉屏東Pbike年虧750萬 明年起檢討費率

2017-08-06

〔記者李立法、蔡清華／綜合報導〕屏東公共自行車Pbike使用量突破一百萬人次，但Pbike每年管理營運支出將近八百萬元，租借收入僅四十五萬多元，營運虧損達七百五十多萬元，審計單位認為未符合使用者付費原則，要求縣府檢討營運效率；縣府環保局表示，Pbike屬公共服務事業，目的為減少碳排並非營利，但仍會努力降低虧損，並將從明年起檢討租賃費率。

審計單位認未符使用者付費原則

屏東Pbike租賃站設有三十站，腳踏車近七百輛，耗資約二千六百萬元興建，並委由高雄捷運公司經營，主管機關為屏東縣政府環保局，Pbike自一○三年十二月營運至一○五年底，累計使用量已突破一百萬人次，平均月使用量超過四萬人次，每車每日周轉率超過四次。

審計單位發現，屏東Pbike每年需支出的營運管理費將近八百萬元，但Pbike使用費收入只有四十五萬元，收支落差甚大，Pbike目前前三十分鐘免費，造成民眾習慣短程使用，借還頻繁，故障率偏高，不符使用者付費原則，且廠商修車時間過久，服務品質欠佳，又未能在尖峰時段機動調撥車輛，導致民眾常反映租賃站無車可借，營運效率有待改善。

環保局︰減少碳排並非營利

環保局空污科表示，Pbike設置目的在鼓勵民眾少騎乘汽機車，減少碳排，並非以營利為主，目前全國有設置公共自行車的縣市，均無法達到損益平衡，不過，為降低屏東Pbike虧損，該局將從明年起檢討租賃費率，回歸使用者付費，並提升車輛維修及服務品質。

鄰近高雄 成本、收入也難平衡

而鄰近的高雄市c-bike營運目前已達二百六十個站體，約三千部單車，一年大約需要五千萬成本，收入包括民眾租借約八百萬及廣告收益約兩百萬，不足的部份由空污基金支應，高市環保局表示，公共腳踏車是大眾運輸服務的一環，且低碳低耗能，有助於捷運、公車運量的提升。