〈台北都會〉《基隆輕軌4年蓋完？》柯：畫虎爛 王國材：別口出惡言

2017-08-06

〔記者沈佩瑤、鄭瑋奇／台北報導〕為解決「基隆輕軌」爭議，基隆市府前天邀集台北市、交通部等單位三方會談，雖初步達成延伸至南港車站等共識，但原先稱要在二○二二年完工的基隆輕軌，極可能「跳票」。台北市長柯文哲昨受訪時反問四年通車誰講的？接著狠酸會講這種話的都是「畫虎爛」。曾說不再回應柯文哲口水的交通部政次王國材，昨受訪時仍忍不住出面辯護，指交通部已釋出善意，呼籲柯市長不要再口出惡言。

行政院推出八十二億元的基隆輕軌計畫，北市府呼籲將基隆輕軌的北市端點由捷運南港展覽館站改至南港站，但交通部估算此舉將新增五十億元預算。台北市長柯文哲昨直言，基隆輕軌到現在，可行性計畫都還沒出來，既然還沒有可行性評估，那通車是誰講的？這種情況常常就是在「畫虎爛」。

王國材表示，交通部為基隆輕軌計畫與歐洲、日本專家多方討論，原先規劃從基隆火車站到南港展覽館站，原本工期計畫只要四年，是考量Tram-Train系統可讓輕軌走台鐵軌道，所以才能縮短工期，未來還可以延伸至基隆市區。王指出，柯文哲要求到南港站，需挖地下、佈新軌道，因此一公里路段會增加一．五至兩年工期及五十億經費，最後他也呼籲，「柯市長不要再口出惡言，留給專業溝通討論吧！」