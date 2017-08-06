〈台北都會〉世大運測試封路 開幕日擴大交管

2017-08-06

不知道有交管 民眾困擾

〔記者黃建豪、蔡亞樺／台北報導〕二○一七台北世界大學運動會將於本月十九日登場，昨先在開幕場地的台北田徑場進行開幕典禮系統測試，近千名警力、一千八百名志工、近五百名學生及萬人祈福宗教團體成員，加上模擬代表團的一百輛遊覽車，讓台北田徑場、小巨蛋周邊各處都擠滿人潮，也因測試期間實施交通管制，除敦化北路停滿遊覽車外，南京東路也有不少駕駛不知道有交管，導致警察疲於解釋與勸離，幸未造成交通打結。

開幕典禮系統測試期間，從下午三時至十時進行測試場館周邊交通管制，敦化南北路、南京東路、八德路都有管制外側車道，與周邊停車場只出不進，僅能供世大運相關車輛停靠。

而昨測試現場，交管啟動後，並未立即造成交通打結，反而是模擬代表團的遊覽車停靠敦化北路兩側外車道要進場前，以及宗教團體人士要排隊入場時，因為不少駕駛無視外車道管制，仍隨意在路肩上下車，導致隊伍行進數度遭阻。甚至有不知情的運動民眾，從台北田徑場敦化北路側，行經安檢門被警擋下，生氣說「為什麼不能進去」，但仍被警方勸離繞道。

事前溝通不足 狀況不少

另外，台北田徑場出入口處，因實施停車場只出不進，連到場協勤的警車及消防車，都發生遭世大運志工阻擋，雙方一度小爭執的情況。交通局坦承，昨天測試確實凸顯各單位事前溝通不足，事後會檢討改善，並修正標準作業流程。

世大運執行長蘇麗瓊指出，昨先以一百輛遊覽車投入測試，遊覽車皆有順利抵達。蘇也表示，這次主要針對行政部分進行演練，並從中了解待改進事項及時修正，包括維安在內，所有流程通通比照「最高規格」辦理，時間控制是一大重點，將再檢討精進。