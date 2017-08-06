〈台北都會〉柯拋競選主軸「進步價值」 藍綠同批

2017-08-06

柯誇口：我還要議會監督嗎

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨應邀在台大社會科學院演講，首度拋出明年競選主軸將定調為「進步價值」，強調自己要從政治的領導者，轉變成文化的倡議者，他甚至說，自己不需要議會監督。然而不分藍綠議員對此都嗤之以鼻，直言柯根本沒有核心價值，就是柯最大問題，上任近三年還在喊口號，沒有實質政績，包括五大案沒下落，談什麼進步價值？況且世大運在即，竟選在此時拋出競選主軸，他口口聲聲說把該做的事做好就好，根本自打嘴巴。

柯文哲昨應開源人年會（COSCUP）邀請演講，首度拋出明年競選主軸為「進步價值」，他強調，要從政治上的領導者變成文化的倡議者，最近思考後發現比政策更重要的是價值，包含民主、自由、開放、多元。柯在演講中還表示，「我把預算全部放在網站上，我還需要議會的議員監督我嗎？我有兩百七十萬的市民，甚至兩千三百萬人在網站上看我的預算，我還需要議會嗎？」

李慶鋒：柯最弱就是價值理念

對此，民進黨市議員李慶鋒受訪時表示，柯文哲應該要學著檢討自己，因為他最弱的部分就是價值信念，例如對於文化資產保護，環境生態或女性平權等，柯文哲信奉效率、使用者付費等觀念，但在這些領域都需要投入一定的社會資本，結果現在文資團體對柯的表現都搖頭，教育團體對柯的評價也有所保留。

對柯稱自己公開透明，不需要議會監督，李慶鋒不滿指出，這顯示柯對民主的核心價值有問題，他基於反省去追求「進步價值」很好，但如果是他覺得他足以帶領，才拋出來當選舉主軸，他根本不把民主放在心裡。

徐弘庭：利用世大運選舉自打嘴

國民黨市議員徐弘庭受訪時質疑，現在台北市把所有重心都放在世大運，目前還有不少大小狀況待解決，市長卻選在此時拋出競選主軸，意義何在？而且口口聲聲說把該做的事做好就好，卻在此時拋出競選主軸，根本自打嘴巴。徐弘庭認為，柯也應該講清楚他所謂的價值是什麼，他常提公開透明，但市長室主任蔡壁如跟遠雄密會的文件到現在也沒有公開，批評前朝浪費，結果他花的預算也沒有用得比較少，「請給出一個定義，不要只是喊口號。」

國民黨市議員戴錫欽也質疑，柯也許認為自己過去兩三年來有所作為，但事實上不但藍營對他批評，綠營也開始反彈，進步不是一味討好民眾，以為民調回升了就是進步，不能做完四分之三任期還在喊口號，應該要有具體的內容。他也批評，世大運在即，就算要競選連任，也應該要反映在政績上，而不是刻意選在年輕人多的地方，藉機自我宣傳，顯然背後有一定的政治考量。

王世堅：柯沒有核心價值

市議員王世堅受訪時直言，沒有核心價值，就是柯文哲最大問題。這個月叫做世大運月，也就是柯文哲月，讓柯文哲有機會把所有市政資源用到極致，為他自己擦脂抹粉，有句台灣話叫做「騙沒討」，意思就是被他騙了事後也討不回來。王痛批，這一年多來被中國打壓，外交也受挫，台灣人民很團結，即便不喜歡世大運，即便知道柯文哲好大喜功，還是會支持，但柯文哲看到世大運有這麼多資源，又很容易自嗨，這個月他愛怎麼講就會怎麼講，倒楣的卻是人民。