〈台北都會〉遲到體罰 前跆拳道金牌選手槓女兒教練出奧步？

2017-08-06

質疑教練有私心 想保住子弟兵

〔記者林欣漢、劉濱銓、葉冠妤／綜合報導〕曾在世界跆拳道錦標賽奪得二金一銀的劉昭晴，她昨天指控說，國家隊的集訓教練朱建安疑似「私心」保住子弟兵的國手代表權資格，以遲到為由體罰她的女兒林唯均，劇烈的蛙跳導致她女兒發生橫紋肌溶解，但女兒遲到的原因竟是朱建安的子弟兵沒有叫她起床，她質疑對方為了爭搶國手資格才造成她女兒受傷。

教練：絕無護短、排擠其他選手

朱建安反駁說，劉昭晴的指控誇張、不實，當天是劉的女兒賴床，訓練遲到才被懲罰蛙跳廿圈、每趟八公尺，她的女兒只做了十二圈就喊累而停止，若有橫紋肌溶解，怎麼可能當天下午還能接受訓練？在場的選手都可作證，他沒有護短子弟兵而故意排擠其他選手。

劉昭晴將跆拳比賽的豐富經驗傳授給十五歲女兒，女兒也有乃母之風，今年六月獲得二○一八年世界青少年跆拳道錦標賽培訓（代表）隊選拔賽初選四十六公斤級冠軍，獲得跆拳道協會「潛力選手」資格，預計九月參加全國青少年錦標賽、十一月參加世界青少年錦標賽複賽。

劉昭晴指控說，女兒自七月十七日起到花蓮集訓，在跨量組比賽擊敗四十九公斤級的選手，讓集訓教練朱建安感到不安，因為已威脅他的子弟兵取得國手資格，七月卅一日集訓當天是早上九點起床，跆拳隊員不得攜帶手機或鬧鐘，統一由專人叫喚起床，負責叫喚隊員的剛好就是朱建安的這位子弟兵，疑似沒有敲門或叫喚太小聲，導致她的女兒太晚起床、遲到受罰。

指女兒劇烈運動造成橫紋肌溶解

她說，女兒遲到十五分鐘，被朱建安懲罰蛙跳廿圈及空中兩腳踢擊數百下，因為劇烈運動，造成大腿肌群嚴重傷害，在下午就腿軟不支倒地，她立即趕到花蓮，隔天帶女兒回台北師大「樂活診所」就診，診斷是輕微的橫紋肌溶解，進行物理治療、泡冰水。

朱建安澄清說，負責叫喚隊員起床者，雖然是他指導的選手，但確實有叫喚所有選手起床，是劉昭晴的女兒自己賴床所致，他為了維持團隊紀律才處罰。