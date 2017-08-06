〈台北都會〉夢想怪獸搶鏡 府中商圈人潮爆量

2017-08-06

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市「兒童藝術節」的變裝大遊行昨天下午熱鬧登場，奇幻怪獸、神獸、寵物大軍紛紛出動，人潮擠爆板橋府中商圈，十五公尺高的夢想怪獸空飄氣球格外吸睛，吸引民眾抬頭驚呼，小朋友裝扮卡通人物也入戲搶鏡，整條街道化身為爭奇鬥豔的伸展台，非常熱鬧。

「兒童藝術節」活動到十三日止，這段期間每天下午三點到晚上九點，在市民廣場都有兒童劇場表演，在市府一樓大廳的「科技藝術體驗區」，廿七日以前推出「誰能比我怪」創意照片比賽，鼓勵民眾發揮想像力和恐龍拍出搞笑的照片，上傳至活動頁面，最多按讚數就能把價值萬元的禮物帶回家。

昨天的天氣晴朗，許多家長帶著小孩在府中商圈等待怪獸隊伍遊行，色彩繽紛的怪獸氣球、響徹雲霄的鼓藝陣、萌翻天的寵物大軍、各式奇幻裝扮的卡通人物，共有卅組遊行隊伍參加，民眾爭相合影。

新北市長朱立倫表示，「變裝大遊行」是兒童藝術節的重頭戲，吸引在地表演團隊、學校、社區團體踴躍參與；文化局說，今年主題是「Hello! Monsters歡迎光臨怪獸島」，市民廣場有六隻原創新北小怪獸，帶來繪畫、疊積木、捏黏土等六大藝術互動體驗區，並有卅場國內外兒童劇場表演，以及住在怪獸島上超過卅件怪獸藝術裝置，邀請大小朋友前來同歡。