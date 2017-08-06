〈北部〉花蓮海岸退縮 半世紀近200米

2017-08-06

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣海岸線全長一百一十八公里，僅次台東縣的一百七十六公里，位居全台第二，其中緊鄰市區的南、北濱因屬侵蝕海岸，半世紀來已縮減近兩百公尺，第九河川局為減緩退縮速度，卅年間陸續設置十六座離岸堤防止海岸侵蝕及穩定砂源工程，昨為慶祝水利署成立七十週年，還舉行「洄瀾海岸走讀」活動，邀約民眾一同守護海岸線。

花蓮海岸線依地理環境略分為北、中、南三段，包括和平溪口至立霧溪口、立霧溪口至花蓮溪口、花蓮溪口至秀姑巒溪，其中位居中段的北濱「化仁海岸」屬侵蝕型海岸，又因是縣境內開發度最高、人口最密集區域，成為九河局近年海岸防護重點區域。

九河局長顏嚴光說，北濱海岸因花蓮港擴建後產生「峽灣效應」，侵蝕情況逐漸減少，但自由街排水口以南的南濱海岸，灘線明顯後退，海堤前的沙灘幾乎消失殆盡，是目前侵蝕最嚴重位置。

「東海岸侵蝕是必然現象！」顏嚴光說，為減緩海岸侵蝕，目前已在北濱海岸興建海錨型突堤「養灘」，南濱則遷移舊有消坡塊，先行恢復海岸景觀，並投入數億經費，以與大自然共存、共榮構想，進行河川及海域復育。

顏嚴光說，化仁海堤去年總計斥資二千萬元進行海域復育，今年要再加碼至五千萬元繼續執行環境營造工程，目前也爭取到八千萬，作為減緩巨浪直接侵蝕淺堤的經費，明年還要再投入一億三千萬元，完成大花蓮地區海岸屏障，盼能有效減緩海岸退縮情形。