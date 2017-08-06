〈北部〉花蓮阿美族豐年祭 吉安部落接力過年

2017-08-06

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣原住民部落總計一百八十三個，阿美族部落約佔七成，總人口數五萬二千七百多人，位居全台之冠，每年七月中旬至九月初，各部落接續舉辦豐年祭，感謝祖靈庇祐，擁有逾一萬二千名阿美族人的吉安鄉，昨起共有廿個部落輪番「慶豐年」，並邀民眾共襄盛舉，一同感受族人樂天知命的民族性。

阿美族主要分佈於花東兩縣，是台灣原住民人口數最多的一族，其中位於花蓮的阿美族，可從地域、習慣及語音差異上分類，居住在花蓮鳳林以北至花蓮市間（如壽豐鄉、吉安鄉）的族人稱為「南勢阿美」；另受到海岸山脈分隔，又分為「海岸阿美」（豐濱、大港口一帶）與秀姑巒溪畔的「秀姑巒阿美」（瑞穗、奇美）。

南勢阿美 2部落先起跑

「南勢阿美」目前已展開豐年祭，昨由仁和及歌柳部落率先揭開序幕，分別在南埔公園及歌柳部落廣場舉行神聖祭典，八月底前花蓮各部落還將接連舉辦多場活動，向民眾分享族人歡慶豐年的喜悅。

仁和部落族人昨在頭目馮文明的引領下，以傳統歌舞展現原住民傳統內涵，並透過豐年祭的歌謠舞蹈，展露阿美族原始、豪邁的熱情；另在歌柳部落，則由頭目陳正山身著族服領唱，邀請鄉長黃馨與現場民眾手牽手合跳大會舞。

熱鬧的豐年祭會場，除有千名族人與民眾同歡，就連遠在外地求學、工作的青年族人也紛紛返鄉歡慶盛事，讓耆老們相當高興，強調「豐年祭有年輕人參與，文化才能向下札根、代代相傳」。

鄉長黃馨說，豐年祭如同「過年」，以祭典迎接新年，並報告祖靈今年五穀豐收、感謝庇祐，豐年祭通常也會分成祭儀式舞蹈及順應時代需求而稍加改變的輕快型舞蹈，前者主要由族人依年齡階級高者帶頭領唱，後則才會邀約民眾加入同歡。

入鄉隨俗 歡迎民眾同樂

吉安鄉公所原住民事務所長張小明說，吉安鄉原住民各部落豐年祭即日起陸續登場，想體驗部落傳統文化的民眾，可把握時間與原住民朋友一起留下難忘回憶，但因祭儀有其紀律性，民眾到達活動會場後，可先向工作人員洽詢流程及了解部落規範。