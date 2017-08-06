〈北部〉做工養活病弱妻小 榮俊毅無怨悔

2017-08-06

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣民榮俊毅的父母早逝，靠著自身努力走出陰霾，想不到妻子懷孕時腦中風昏迷，剛出世的兒子，被診斷出過動跟語言障礙，他沒有向命運低頭，辛苦做工養育妻兒不離不棄，昨獲宜蘭縣模範父親表揚時樂觀地說，上天給他好手好腳，只要妻小快樂便無怨無悔。

宜縣府模範爸們 他最年輕

四十二歲的榮俊毅為布農族人，是今年宜蘭縣政府表揚名單中最年輕的模範父親，宜蘭大學活動會場，其他受獎模範父親，都有大批親友陪同，陣容浩大，榮俊毅僅妻兒同台，他認為，全家三人的心緊緊連在一塊，是世界上最幸福的家庭。

榮俊毅在原生家庭排行老么，是家中獨子，小時集三千寵愛於一身，沒想到十三歲那年，父母親發生車禍雙亡，榮俊毅頓失衣靠，人生由彩色變黑白，必須靠一己之力養活自己。

13歲卻父母雙亡 自力更生

少了父母庇蔭，榮俊毅咬緊牙關力爭上游，大學考取輔大體育系，成為游泳健將，退伍後在台北售屋公司上班，兩年存到第一桶金，開了便利商店，卻被朋友騙，欠了一屁股債，好不容易還清債務，準備和交往三年多的女朋友林佩欣結婚，人生看似邁向光明，老天爺又開了他一個大玩笑。

孕妻中風傷胎兒 堅持生下

當時懷孕三個月的未婚妻林佩欣，因高血壓引發妊娠中毒而中風昏迷，醫生提醒孩子生下可能有殘缺，面對小生命生死交關當下，身為虔誠基督教徒的榮俊毅，堅持讓孩子生下來，並把甦醒後左手左腳無力，無法工作的未婚妻娶進門，誓言努力工作扶養妻小一輩子，昨天模範父親表揚大會結束，接續趕往冬山鄉建築工地做工掙錢，友人都說，他獲選模範父親當之無愧。

「痛失雙親後，我必須學習樂觀！」榮俊毅說，人生遇到的任何困難，都不會比一夕間失去爸媽還要痛，當初失去雙親的創傷，花了十年時間撫平，雖然老天爺持續在考驗他，為保護妻子及溫暖的家，將迎接挑戰絕不妥協。

日睡不到3小時 他說值得

「妻子用她的左手跟左腳換得兒子!」榮俊毅說，老婆辛苦生下的兒子，已經讀小一了，他要兌現承諾，繼續照顧有病在身的妻小，白天工作晚上跑醫院，一天平均睡不到三小時，雖然蠟燭兩頭燒，只要妻子、兒子快樂，再辛苦都值得。