〈北部〉綠色斑馬線醒目抗滑 竹縣選定校區試辦

2017-08-06

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣也開始推行「綠色斑馬線」！縣府表示，綠色基底的行人穿越道試辦計畫，第一階段先在光明、竹北等國中、小學的校區通學道路完成劃設，若試辦成效良好，將推廣到其他有需要的地點。

縣府交通旅遊處交通規劃科長陳淑貞表示，參考新北、台中等縣市，將原本白色行人穿越線，加上綠色鋪面的基底後，大幅增加警示效果，決定引進新竹縣；經道安聯席會報提案後，與教育處和校方人員現勘討論，將針對需要加強交通安全的學校進行試辦。

第一階段，選定竹北市的光明、竹北、東海國小與博愛國中以及竹東鎮的大同、瑞峰國小等六校試辦，這些學校門口大都面臨車流量大的道路；目前光明、竹北國小已劃設完成，綠色斑馬線十分醒目，讓駕駛人遠遠就注意到。

陳淑貞說，綠底的行人穿越道不但具有警示效果，且抗滑係數高，盼提高學童通學時的交通安全；若試辦成效良好，將推廣到其他學校和有需要的地點。

此外，縣府工務處技正林鶴斯表示，早期施作的人行道，無障礙坡道不夠寬敞平整、斜坡道與路面銜接處也容易積水；為因應法規的新要求，決定在經費許可下，視輕重緩急逐步改善，近日選定光明六路優先執行，範圍是博愛街到縣政二路。

林鶴斯說，新做的人行道無障礙坡道，將呈現扇形緩坡道，坡度符合規定，預計七到十天可完工；因地處道路轉角，施工期間請用路人留意安全。