〈北部〉苗縣首棟綠建築衛生所閒置 盼明年底改建

2017-08-06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮衛生所啟用五年，外牆即因風災嚴重脫落，縣府調查發現，建物鋼筋多處鏽蝕、安全堪慮，撤遷衛所人員，封閉廳舍迄今兩年，卻不見後續作為，廳舍景象荒涼。衛生局表示，因縣府對原廳舍工程建築師、營造商，提司法訴訟，使得廳舍閒置，目前行政訴訟已判決定讞，縣府勝訴，目標明年底前完成改建。

舊後龍鎮衛生所廳舍使用廿多年，空間狹窄，縣府獲衛福部補助四千一百一十七萬元，於衛生局旁打造地上四層、地下一層的新大樓，採鋼構工法、矽酸鈣板等綠建築建材，是全縣第一棟綠建築衛生所，九十九年啟用。

但一○四年八、九月陸續遭蘇迪勒及杜鵑颱風侵襲，衛生所廳舍南側外牆牆面藍色矽酸鈣板，將近兩層樓高的部分脫落，影響衛所人員安全，十一名員工移入衛生局辦公，廳舍封閉。

施工不實被批紙糊的 採證完成

因後龍鎮衛生所使用僅五年，風災受損情況，卻遠大於鄰近建物，引起地方批評「是紙糊的嗎？」縣府也移請政風調查。

衛生局副局長楊文志說，後龍鎮衛生所啟用後，就有漏水問題，曾多次向營造商反映改善，不料，經調查更發現建物鋼筋鏽蝕，且非風災造成。

楊文志表示，兩年來，縣府委託律師，向當初新建工程的建築師及營造商，提出行政及民事求償、刑事訴訟；衛生所廳舍也因司法調查證據保全需要，所以長期閒置。

楊文志說，行政訴訟部分，苗栗地院判決認定建築師監造不實、營造商施工不實；建築師、營造商上訴，被台中高等行政法庭於七月十一駁回，判決定讞，建築師、營造商於公共工程採購停權三年。台南市結構工程技師公會也已完成衛生所廳舍鑑定報告，於七月底送交地院民事庭，將擇日開庭。

改建計畫 爭取衛福部經費支持

楊文志表示，衛生所廳舍已採證完成，正爭取衛福部衛生所改建計畫經費支持，目標明年底前整建完成。