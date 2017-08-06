〈北部〉父親節前夕 天公廣收契子

2017-08-06

玉元宮辦爬行賽 寶貝萌翻天

〔記者謝武雄／八德報導〕父親節將至，主祀玉皇大帝的八德霄裡玉元宮，昨舉行「天公收契子、寶貝運動會」活動，不少民眾帶著小朋友來擲筊，希望成為天公的乾兒女，重頭戲寶貝運動會由兩歲以下小嬰兒進行爬行比賽，只見大人們拿著奶瓶、玩具吸引小嬰兒往前爬，只是有小嬰兒不領情，爬到半途停下休息，還有小嬰兒乾脆往後爬，不受控制的爬行讓現場充滿笑聲。

民間相信讓天公收為契子，小孩子會比較好帶，昨天有不少民眾帶著小朋友擲筊，希望成為天公的乾兒女，由於擲筊條件比較寬鬆，不必連續三個聖筊，只要三次擲筊過程中出現一次聖筊即可，九成以上小朋友都順利成為天公的乾兒女，小朋友也高興領取裝有玉元宮平安符、契子項鍊、保溫袋的見面禮，希望天公能保佑乾兒女們未來都能平安順利。

副市長王明德出席開幕式時表示，玉元宮長期贊助附近國小弱勢學生營養午餐，目前資助人數已超過千人，是社區的好朋友，也希望玉元宮發揮社區信仰中心的功能，帶動地方向善的力量。

民眾三次擲筊 一次聖筊即可

玉元宮主任委員段樹文表示，父親節前夕舉辦「天公收契子」活動，主要希望讓小朋友知道父母親的辛苦，活動已經連續舉辦三年，天公也有三百位乾兒女，以往要連續三個聖筊，今年放寬規定只要一次就可，希望十二歲以下的小朋友都能成為天公的乾兒女；另舉行寶寶爬行比賽，除了獎金還贈送紙尿褲，對家長而言是很實用的禮物。