〈北部〉社福人均受益六都第一 審計處：應排富

2017-08-06

每人平均3000元 較台北2740元高

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市財務狀況是六都之冠，但桃園市審計處提出警告，認為桃園市去年非法定福利支出高達六十四．五億元，僅次於台北市的七十三．九八億元，平均每人受益金額三千元，則是六都第一名，比台北市二七四○元還高，幾乎是台南市五一○元的六倍，審計處評估到二○三○年止，桃園市建設所需經費為二○九九億元，市府自籌一二一○億元，數目相當龐大，對於社福預算，市府應妥適訂定排富條款，以符分配正義與撙節原則。

社局：提高生育津貼 生育率本島第一

對此，社會局長古梓龍表示，市府對於福利作為都很謹慎，與前年相較，去年並未增加新的福利作為，經費增加是因人口成長所致，另少子化已經上升為國安問題，從前瞻計畫納入「友善托育」可見一斑，市長鄭文燦也多次建議中央針對生育津貼、育兒津貼要有一致性的作法，桃園市在提高生育津貼、育兒津貼後，生育率僅次於連江縣，是本島第一，中央應該跟進。

審計處調查六都編列超過一致標準的社會福利支出預算金額，桃園市從二○一四年底升格後，前年支出金額為五十七．七億元，去年攀升至六十四．五億元，較前年成長十一．七八％，以金額來說，桃園市是六都第二名，僅次於台北市的七十三．九八億元，高於台中市的五十五．二一億元、新北市四十六．○五億元、高雄市三十一．一二億元、台南市九．五八億元。

審計處去年結算報告也提及，市府持續編列超過一致標準的社會福利預算，已經超過主計總處對預算預警項目標準，桃園市連續五年遭扣減一般性補助款，各項自辦福利措施僅老人全民健保補助有排富條款，另生育津貼、育兒津貼補助金額都高居六都之冠，伴隨人口磁吸效應，預期未來財政負擔將會加劇。

審計單位提醒公共建設須籌經費

報告也指出，桃園市重大建設包含綠線捷運、鐵路地下化、社會住宅、總圖書館等，興建期程到二○三○年，預估總經費達二○九九億元，市府自籌一二一○億餘元，其中四七五億餘元透過公務預算逐年編列，另七三五億餘元透過基金籌措自償性經費，由於重大公共建設財源籌措需求上升且金額龐大，市府更應強化財政紀律及穩健地方財政，以確保永續社會福利政策。